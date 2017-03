Prima del fischio d'inizio allo Juventus Stadium il ds del Milan Rocco Maiorino ha parlato a Premium Sport, partendo dallo schieramento all'ultimo di Pjaca tra le fila bianconere: "Speriamo non sia Pjaca a decidere la partita! Sono due giocatori fortissimi, cambia poco. Marko l'abbiamo seguito molto, ma la Juve è stata più veloce di noi. Ci è mancato poco. Il futuro di Deulofeu? Galliani ha un buonissimo rapporto con Braida e lo sente spesso: in una delle loro telefonate credo abbiano parlato di Deulofeu, credo che, però, manchi ancora un po' di tempo per definire la cosa, da qui a fine anno faremo le nostre valutazioni e vedremo se sarà possibile tenerlo con noi. Finché non ci sarà una comunicazione specifica da parte di Fininvest noi continueremo a lavorare per il presente e il futuro di questa società. Speriamo di riuscire ancora a battere la Juve. L’Europa è un obiettivo, inutile nascondersi. Il Milan non può stare fuori dall’Europa. Speriamo di fare un risultato positivo e continuare la scalata. Suso? Non era al 100% e si è preferito non rischiarlo. Ocampos ha caratteristiche diverse, ma il mister li allena su entrambe le fasce. Deulofeu in Inghilterra giocava a destra, quindi può giocare lì. Cambia qualcosa, ma hanno qualità anche per accentrarsi. Poi ci sono anche gli avversari".