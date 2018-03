Paolo Maldini, leggenda del Milan, ha parlato all'evento organizzato da William Hill #ChiediloAlCapitano. Queste le parole dell'ex capitano rossoneri, che ha detto la sua anche su Gennaro Gattuso dopo la sfida persa con l'Arsenal: "Non ho visto la gara, apprezzo il lavoro di Rino. Ha dimostrato grinta ma anche capacità, figlia di esperienze importanti. Anche se non ha mai allenato squadre di vertice prima del Milan, ha dimostrato di poter far bene. Champions? Molto difficile, questa sconfitta in Europa non ci voleva. A volta basta cadere una volta e il distacco diventa abissale".



SU BUFFON - " Io ero già d'accordo con la società. Ricordo che l'ultimo contratto l'ho firmato in stampelle. Difficile dare consigli a un giocatore importante come Gigi".



SUL FUTURO AZZURRO - "Sono disposto a parlarne, ma è troppo presto per dire se sarò coinvolto in qualcosa. Il mondo del calcio mi è sempre piaciuto, ma non è detto che debba per forza starci dentro".



GLI AUGURI ALL'INTER - "I 110 anni dell'Inter? C'è sempre stato rispetto e rivalità. Quando ho iniziato a giocare in Nazionale c'era un blocco Milan e un blocco Inter per cui ci si conosceva bene".