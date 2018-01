Un gol che manda il Milan in paradiso, quello che sblocca il delicato match contro la Lazio, ma che può costare caro a Patrick Cutrone: giocatori biancocelesti, arbitro Irrati e Var Rocchi-Di Liberatore, nessuno vede il tocco di mano galeotto con il quale l'attaccante beffa Strakosha per il momentaneo 1-0, servono svariati replay per trovare il fotogramma incriminato che manda su tutte le furie Simone Inzaghi. E che fa scattare l'analisi della Procura.



RISCHIO STOP - Il Corriere dello Sport ricorda come per il Codice: "La realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano" costituisca condotta gravemente antisportiva, passibile di due giornate di squalifica. La palla passa dunque alla Procura e, in caso di segnalazione, al Giudice Sportivo che dovrà stabilire se il gesto di Cutrone è stato o meno volontario: il Milan aspetta di conoscere il futuro del suo giovane bomber.