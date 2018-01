E se il Milan pescasse il jolly in Sudamerica? In queste ore, in casa rossonera c'è stata una riunione con lo scouting per sondare i principali nomi che possono rappresentare opportunità di mercato. Tra questi anche Gonzalo Maroni, trequartista e joya del Boca Juniors, un gioiellino classe '99 che ha già fatto vedere a sprazzi tutto il suo talento. Argentino purosangue, Maroni è extracomunitario ma intriga la dirigenza rossonera perché con il Boca si è già seduti al tavolo da settimane, in questo caso per Gustavo Gomez, difensore in uscita dal Milan e priorità dell'allenatore Barros Schelotto alla Bombonera.



BENTANCUR BIS DIFFICILE - Un'idea per il Diavolo è provare a inserire Maroni proprio nel discorso per Gomez, possibile scambio o - più semplice - opzione per il futuro su questo trequartista di enorme qualità potenziale. Un'opportunità da inserire nei dialoghi con il Boca Juniors, Gonzalo tenta il Milan che così proverebbe un affare simile a quello fatto dalla Juventus in occasione della cessione di Tevez, quando dagli Xeneizes fu strappata un'opzione per Rodrigo Bentancur, poi acquistato e diventato ottima operazione per la Juve. Ripetere un Bentancur-bis sarà difficile perché Maroni ha un valore elevato e perché l'accordo per Gomez al momento ancora non c'è, eppure il Milan studia una soluzione e segue questo gioiellino del Boca. Occhio alle sorprese sudamericane...