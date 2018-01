L'ex attaccante del Milan Daniele Massaro, ai microfoni di MilanNews, ha parlato dell'attuale buon momento dei rossoneri e dell'impronta del tecnico Gennaro Gattuso, con un riferimento ai giovani: " Stanno uscendo, forse è una delle società che ha il maggior numero di giocatori del settore giovanile in prima squadra: è una cosa che sta già avvenendo da molti anni, è la strada da seguire in prospettiva sia per il Milan che per la Nazionale. Ci vogliono anche i calciatori più esperti, lo zoccolo duro. Ci sono giocatori che stanno facendo meglio rispetto ad altri in questo momento, ma la cosa che ho visto ultimamente è una condizione fisica molto migliorata: il mister ora lavorerà sempre più per far si che il tutto si possa amalgamare. Rino ha trasmesso personalità: prima, anche stando seduti allo stadio, si vedeva una squadra in difficoltà fisicamente, arrivava sempre seconda sulle palle: ora sa come lavorare per tirare fuori la qualità da questo gruppo".