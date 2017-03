Mati Fernandez, centrocampista del Milan, parla a Milan TV dopo la vittoria rossonera contro il Genoa: "E' un gol molto importante, ma molto più importante è la vittoria per mantenerci in alto. Uno si allena sempre pensando che possa giocare. Tutti noi dobbiamo continuare a essere professionisti e continuare a lavorare dando il meglio. Gol? Ho pensato subito di fare lo scavino, tutto sempre grazie a Dio. Europa? Abbiamo tanta voglia di continuare a migliorare e pensiamo alla prossima partita. La sosta sarà importante per riposare per chi ha giocato di più e per lavorare al meglio per preparare la prossima partita".