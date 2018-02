Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli, ora opinionista di Sky Sport, ha parlato dell'attaccante del Milan, Patrick Cutrone, a RMC Sport: "Cutrone deve giocare molto di più per la squadra, deve essere più utile quando il Milan è in possesso palla. Non basta essere solo un grande opportunista. La società sicuramente deve puntare su di lui, che dimostra di avere tanta voglia di giocare. Ma deve migliorare e non fare come Paloschi, che non è esploso definitivamente perchè non ha imparato a giocare col collettivo".