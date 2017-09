Secondo Tuttosport, i rapporti tra Milan e Inter si sarebbero inaspriti negli ultimi mesi. Una delle cause sarebbe quella del passaggio di Massimiliano Mirabelli in rossonero. Se Mirabelli è direttore sportivo al Milan - si legge - deve soprattutto ringraziare Piero Ausilio: è stato quest’ultimo, quando i due erano buoni amici, a portarlo all’Inter come osservatore. Fassone, una volta avuto l'incarico da SES, ha pescato diverse figure dirigenziali tra quelle conosciute nella sua esperienza in nerazzurro.