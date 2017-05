Incontri a Casa Milan, prima per Morata poi per Ghoulam, dopo aver girato l'Europa alla caccia di nuovi rinforzi per il Milan del futuro. Oggi Massimiliano Mirabelli rifarà le valigie per volare, questa volta, a Madrid. Nella capitale spagnola, infatti, alle 20.45 è in programma la prima semifinale di Champions League, con il Real di Zinedine Zidane che ospita l'Atletico del Cholo Simeone . E nelle fila dei blancos tanti sono gli osservati speciali.



DA MORATA A KOVACIC - Alvaro Morata, scrivevano. Una settimana esatta fa andava in scena l'incontro tra l'agente del calciatore, Juanma Lopez, e il direttore sportivo rossonero, nel quale l'entourage dell'ex Juve ha aperto alla possibilità di un futuro a Milano. Autore di una stagione non da protagonista, ai ferri corti con Zidane, reo di non aver mantenuto le promesse di inizio stagione, vuole rilanciarsi lontano dalla Casa Blanca. E il Milan lo vuole mettere al centro del suo progetto. Al pari di Mateo Kovacic: accostato ai rossoneri in passato, è sempre nel mirino milanista: nell'anno del Mondiale, l'ex Inter vuole giocare di più ed è nella lista dei preferiti di Montella per rinforzare il centrocampo. Attenzione anche alla situazione Karim Benzema: il numero 9 francese ha già comunicato al club la volontà di cambiare aria, tanto che l'Arsenal è pronto a offrire 55 milioni di euro. Il Milan, però, c'è. E osserva, da vicino, sugli spalti del Bernabeu, con gli occhi di Mirabelli.