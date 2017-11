Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, è stato intervistato da Sky Sport 24 alla vigilia della sfida del San Paolo contro il Napoli:



SUL MILAN A NAPOLI - "Una squadra che sta bene, abbiamo grande fiducia nei nostri ragazzi, il Napoli è una grande squadra, dovremo mettere tutto e di più per fare un risultato positivo, siamo fiduciosi perché in settimana si è lavorato abbastanza bene nonostante le Nazionali".



SUL MOMENTO DELLA SQUADRA - "Abbiamo un'altra marcia, speriamo di continuare così. Sia il Napoli che il Torino sono due ottime squadre. Abbiamo fiducia, la gara con l'Austria Vienna è un crocevia per il nostro cammino in Europa, contiamo di chiuderla giovedì perché per noi è importante".