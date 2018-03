Il campionato è fermo causa nazionali, il Milan si allena a Milanello agli ordini di Gennaro Gattuso in vista della sfida del 31 marzo contro la Juventus, e Massimiliano Mirabelli pensa al futuro con un blitz al Torneo di Viareggio. Il direttore sportivo rossonero, che ha un'agenda fitta di impegni tra Europa e Italia, nella giornata di ieri era sugli spalti dello stadio di Altopascio nella provincia di Lucca per assistere alla sfida tra Juventus e Rijeka.



3 GIOVANI NEL MIRINO - Il ds milanista, come scrive la Gazzetta dello Sport, ha segnato in rosso i nomi di 3 giocatori del club croato, che in Europa League ha sfidato i rossoneri (perdendo a San Siro e vincendo in casa). Nella Primavera del Rijeka hanno colpito Mirabelli un giocatore per reparto: Dominik Mulac, difensore centrale della Croazia Under 19, Jakov Pintaric, centrocampista classe 2000, e l'attaccate Dino Dukadjin, coetaneo di Donnarumma. Mentre Fassone lavora dietro le quinte per il futuro della società, Mirabelli osserva in tribuna quello che può diventare il futuro del Milan.