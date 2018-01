Sabato contro il Crotone la prima gioia con il Milan e quelle dichiarazioni che sembravano chiudere mercato, ma non sono bastate: non si spengono le sirene inglesi per Leonardo Bonucci, secondo la stampa britannica sempre nei pensieri del Manchester City di Guardiola. A blindare ulteriormente il capitano rossonero però ci pensa il ds Massimiliano Mirabelli, che a Gr Parlamento spiega: "Abbiamo attraversato un periodo abbastanza difficile ma abbiamo iniziato bene il nuovo anno. Siamo ancora in corsa su tutti è tre gli obiettivi. Bonucci ha fatto una grande prestazione contro il Crotone. Il risultato sembra di misura ma abbiamo creato tanto pur segnando un solo gol. Stiamo migliorando sul piano fisico. le difficoltà di Leo sono state quelle di tutte. Ha vinto due premi importanti. Poi se rapportato ad altri giocatori è costato poco. Bonucci non è in vendita. Abbiamo preso tanti giocatori facendo dei sacrifici ed è nostra intenzione andare avanti con loro. Una squadra non si costruisce mai in un solo mercato...abbiamo una età media bassa. Quando si parla degli acquisti bisogna ricordare anche quanto abbiamo venduto. Il mercato è drogato ci sono cifre folli. Noi abbiamo acquistato dei giocatori al prezzo giusto è il loro valore è rimasto tale. Il mercato é stato fatto anche con i rinnovi... Cutrone, Donnarumma, Calabria giocatori che contano tantissimo".