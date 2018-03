Serata amara per il Milan, che lascia l'Europa League dopo gli ottavi di finale contro l'Arsenal. La gara di ritorno, all'Emirates Stadium, è stata pesantemente condizionata dagli errori dell'arbitro Eriksson, di cui ha parlato anche Massimiliano Mirabelli nel post partita: "Abbiamo l'amaro in bocca, pensiamo di non essere stati inferiori all'Arsenal. Purtroppo la gara di San Siro è stata condizionante, ma oggi abbiamo lottato e ci abbiamo provato. Noi siamo il Milan e lo abbiamo dimostrato, abbiamo tenuto bene il campo: spiace per gli episodi, ci fosse stato il Var la gara avrebbe avuto un risultato diverso".



SU CALHANOGLU - "Bene sul gol, ma non solo lui. Tutti i nuovi vanno aspettati perché hanno potenzialità. Milan fortificato? Assolutamente sì, abbiamo dimostrato di tenere testa a una big. Senza gli episodi non so come sarebbe andata, forse l'Uefa dovrebbe riflettere... In Italia certi errori vengono corretti, meno male che l'abbiamo. È un fatto positivo. Il rammarico più grande? Il primo tempo di San Siro e l'episodio arbitrale odierno, dispiace".



SU DONNARUMMA E GATTUSO - "Errore a parte, Gigio ha fatto una grande gara. Vogliamo che resti con noi a lungo, è un nostro gioiello e di tutta l'Italia, ce lo teniamo stretto. Gattuso? Non ci sono dubbi sul fatto che Rino rimanga tanti anni, tra pochi giorni giorni ci incontreremo".