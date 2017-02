Ci saranno anche Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone questa sera sulle tribune del Borussia Park di Monchengladbach. I due prossimi dirigenti del Milan , come riporta Sky, assisteranno alla sfida tra Borussia Monchengladbach e Fiorentina, dopo aver visto nella giornata di ieri Bayern Monaco-Arsenal.



GLI OBIETTIVI - I due dirigenti osserveranno la partita e continueranno la loro opera di pubbliche relazioni, ma metteranno sotto la loro lente d'ingrandimento i centrocampisti dei tedeschi Mahmoud Dahoud e Christoph Kramer. Non solo il classe '96 e il classe '91 sui taccuini di Mirabelli e Fassone, per il futuro del Milan: Federico Bernardeschi, esterno della Fiorentina, piace e non poco al club rossonero, così come il centrocampista viola Milan Badelj. Un'altra serata da spettatori, in attesa di diventare protagonisti del futuro del Milan.