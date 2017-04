Il Milan vede Morata. Il duo Fassone-Mirabelli è al lavoro per tentare il grande colpo in vista del mercato estivo e affidare le chiavi dell'attacco di Vincenzo Montella all'ex numero 9 della Juventus. 18 gol in 37 partite al Real Madrid, 1 gol ogni 94 minuti, lo spagnolo è alla ricerca di maggiore spazio, dopo un'annata vissuta da alternativa di lusso, ma sempre alternativa, agli ordini di Zidane. Come scrive la Repubblica, c'è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e l'entourage del giocatore



L'INCONTRO - Come verificato poi da calciomercato.com, martedì mattina, a Casa Milan, base rossonera, c'è stato un incontro tra il direttore sportivo milanista Massimiliano Mirabelli, l'agente di Alvaro Morata, Juanma Lopez, e l'intermediario Beppe Bozzo: c'è l'apertura del calciatore al trasferimento in rossonero, con il gradimento anche della futura moglie Alice Campello. Non giocare l'Europa non è un problema, l'ostacolo vero è il prezzo che ne fa il Real Madrid, intorno agli 80 milioni di euro. Cifra, però, che non spaventa solo la società rossonera, ma anche il Chelsea, altra candidata per lo spagnolo. Al momento, solo il Manchester United ha la volontà di poter spendere così tanto per il 21 dei Blancos, ma nei radar di Mourinho per il dopo Ibra in pole c'è Griezmann. Quindi attenti al Milan, che incontra l'agente di Morata e ottiene il suo sì di massima. Mirabelli al lavoro, per regalare il nuovo centravanti a Montella, Morata ascolta, con i rossoneri pronti a metterlo al centro del progetto e regalargli finalmente quel ruolo di protagonista.