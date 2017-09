Sono passati solo tre giorni dalla fine di un mercato che ha visto il Milan assoluto protagonista. Undici acquisti, alcuni di grande nome come Biglia e Bonucci ma la sensazione che l'opera non sia stata completata. E' pacifico che alla squadra di Montella manchi una vera alternativa a Kessie e, forse, un esterno offensivo qualora il 4-3-3 venga riproposto con continuità. Massimiliano Mirabelli si è concesso qualche giorno di meritato riposo prima di rituffarsi sulle trattative messe in piedi in vista di gennaio.



JANKTO E IL MILAN - Jakub Jankto è stata la tentazione finale, per un possibile colpo last-minute. Il centrocampista ceco aveva sfiorato il Milan quando aveva 16 anni. Giocava nel settore giovanile dello Slavia Praga e fu proposto ai rossoneri che lo ritennero un profilo, ai tempi, non adatto. Lo prese qualche anno dopo l'Udinese, dove è cresciuto tanto nella passata stagione e con esso il valore sul mercato: per portarlo via dal Friuli ci vogliono tanti soldi, la base d'asta è sui 20/25 milioni. Sliding doors, Mirabelli vede in questa mezzala nata a Praga nel 1996 un potenziale campione anche in virtù di una certa duttilità tattica. Jankto può giocare anche da eterno alto, un nuovo tentativo il Milan lo farà sicuramente a gennaio.



IL PIANO B PORTA A DUNCAN - Il piano B del Milan ha un nome ed un cognome: Alfred Duncan. Centrocampista di lotta e di governo, mancino. Rappresenterebbe il perfetto alter ego di Kessie: chiaramente meno forte dell'ivoriano ma con caratteristiche da mezzala pura. Nell'ultima stagione è stato vittima di diversi problemi muscolari, motivo per il quale la sua valutazione è decisamente accessibile. Ci sono stati dei pour parler con il suo agente e con il Sassuolo in estate, Duncan è un nome presente nella lista del Milan.



SUGGESTIONE DEMIRBAY - Classe sopraffina, sinistro educato e grande protagonista dell'ultima edizione della Confederations Cup in maglia tedesca. Kerem Demirbay è un nome che piace molto dalle parti di Milanello. Gli scout rossoneri lo hanno osservato a più riprese nelle uscite con l'Hoffenheim. E' un giocatore a cui piace accentrarsi per andare al tiro, può fare l'esterno o il trequartista. In questa prima parte di stagione il suo tecnico Julian Nagelsmann lo sta utilizzando nel ruolo di mezzala confermando una capacità di esprimersi in vari ruoli che sarebbe perfetta per Vincenzo Montella. Mirabelli e Fassone hanno tutto il tempo per studiare il terzo arrivo dalla Bundesliga, dopo quelli di Ricardo Rodriguez e Hakan Calhanoglu.