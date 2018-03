La nuova linea improntata da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli non ha come obiettivo unico la prima squadra. In questi mesi anche il settore giovanile è stato tema di discussione prioritaria nell'agenda, dopo i primi cambiamenti che erano arrivati già a partire dalla scorsa estate con l'arrivo di Rino Gattuso e l'allontanamento di Mauro Bianchessi. La cantera rossonera avrà un nuovo responsabile, uno che il Milan l'ha sognato fin da bambino.

ARRIVA BERETTA - A partire da luglio sarà Mario Beretta il nuovo coordinatore tecnico del settore giovanile rossonero. Una lunga e ottima carriera da allenatore di Parma, Siena, Brescia e Torino tra le altre. Poi, dopo l'esperienza di Latina, un passo indietro. Niente più campo, meglio un ruolo da dirigente. E' stato chiamato nel 2015 dal presidente Giulini per riorganizzare il vivaio del Cagliari. Del resto, Mario Beretta ha iniziato proprio allenando i giovani. E ora, dopo un grande lavoro svolto, è pronto ad abbracciare la sfida Milan. Una scelta precisa di Massimiliano Mirabelli per un profilo considerato tra i migliori in circolazione. Lui nato a Milano e tifoso del Diavolo non ci ha pensato due volte prima di accettare e sarà operativo a partire dal 1° luglio. Si occuperà di tutto ciò che concerne dalla categoria Allievi in giù, fino alle attivita di base. Non avrà la parola finale sui potenziali nuovi innesti, la sua missione è basata sull'impostazione da dare e sulle scelte operative. I due capi osservatori Luxoro e D'Ottavio proseguiranno il lavoro svolto fino ad ora con gli under 16.

GALLI E LA FIGURA DI MIRABELLI - E Filippo Galli? In molti si sono fatti questa domanda, curiosi di capire quale sarà il futuro della bandiera rossonera con l'arrivo di Beretta. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte, la società ha ribadito la stima nei suoi confronti e per il suo operato. L'idea sarebbe quella di collocarlo in un altro settore, ad esempio nel calcio femminile, ma le discussioni non hanno ancora portato ad una scelta precisa. Rispetto al recente passato, avrà un ruolo centrale la figura del direttore sportivo in tutte le scelte sul mercato della formazione Primavera. Mirabelli sarà il primo responsabile della formazione allenata da Lupi.