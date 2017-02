Il Milan continua a muoversi in ottica futura e colui che diventerà il nuovo ds rossonero, Massimiliano Mirabelli, sarà al Franchi di Firenze per osservare Fiorentina-Borussia Monchengladbach.



I NOMI - Gli obiettivi del ds rossonero sono noti e riguardano principalmente la squadra viola. Gonzalo Rodriguez, Federico Chiesa, Milan Badelj e Federico Bernardeschi sono tutti dei candidati ideali per rinforzare il Milan in vista della prossima stagione. In casa Gladbach, invece, resta vivo l'interesse per i centrocampisti Kramer e Dahoud.