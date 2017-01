Milan tra presente e futuro, anche sul mercato. Dopo lo scambio di portieri tra Gabriel e Storari con il Cagliari, i rossoneri cedono l'attaccante brasiliano Luiz Adriano ai russi dello Spartak Mosca allenati da Carrera. Il primo e unico obiettivo in entrata per gennaio è l'esterno spagnolo Deulofeu dell'Everton, che non ha ancora dato risposta alla proposta di Galliani per un prestito con diritto di riscatto.



TOUR IN EUROPA - Intanto, in attesa del closing per il passaggio di proprietà da Berlusconi ai cinesi di Sino Europe Sports ((il piano è raccogliere i 420 milioni mancanti fuori dalla Cina, anche in Europa)), Fassone e Mirabelli viaggiano in giro per l'Europa. Le prossime tre tappe sono Francia, Belgio e Germania. Come si legge sul Corriere dello Sport, nel mirino ci sono i centrocampisti Koziello (Nizza), Tielemans (Anderlecht) e Kramer (Borussia Monchengladbach).



SFIDA ALLA JUVE - In forza alla squadra tedesca c'è anche Mahmoud Dahoud (classe 1996 e in scadenza di contratto nel 2018), già seguito dalla Juventus. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, a lui è interessato anche il nuovo Milan. Mentre un altro elemento che gioca in Bundesliga, Rudy è in scadenza di contratto a giugno con l'Hoffenheim e piace, ma sarebbe già stato prenotato a parametro zero per la prossima stagione dal Bayern Monaco di Ancelotti.



AUBAMEYANG ALLA POGBA - Per quanto riguarda l'attacco, come idea il grande sogno (proibito?) del ds in pectore Mirabelli sarebbe quello di riportare in rossonero Pierre-Emerick Aubameyang. Cinque anni fa il Milan lo vendette ai francesi del Saint-Etienne per 1,8 milioni di euro, ora per strapparlo al Borussia Dortmund ne servono almeno 50 di milioni. Sarebbe un colpo in stile Pogba, tornato al Manchester United per 105 milioni di euro quattro anni dopo essersi trasferito alla Juventus a parametro zero. Oggi alle ore 17 Aubameyang gioca la gara inaugurale della Coppa d'Africa con la propria nazionale: il Gabon padrone di casa, opposto alla Guinea-Bissau. Per il mercato ci sarà tempo.