Una vittoria bella e importante quella ottenuta oggi dal Milan ai danni dell'Atalanta nella semifinale di andata valevole per la coppa Italia Primavera. A godersi l'exploit dei rossoneri in tribuna c'era il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli che ha avuto l'occasione per osservare da vicino il talento di Melegoni, punto di forza degli orobici.



TALENTO DA BIG - Filippo Melegoni ha i colori della Dea tatuati addosso sin da bambino. Nato a Bergamo il 18 febbraio 1999, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile bergamasco fino alla Primavera dove ha esordito nella scorsa stagione. Nel corso della sua ancora breve carriera ha ricoperto tutti i ruoli del centrocampo, regista arretrato, dove si esprime al meglio, mezzala, trequartista ma sempre con le movenze del tipico play maker. Su di lui ci sono gli occhi di tutte le big, con Juventus e Inter da tempo in contatto sia con l'Atalanta che con il suo agente. La valutazione del ragazzo è già di quelle importanti, si vocifera di una richiesta da 15-20 milioni di euro.



MOSSA MILAN - Nella partita di oggi non ha entusiasmato, anche lui sottotono come il resto della squadra. Ma su Melegoni Mirabelli e il suo staff sono pronti a scommettere sul serio in vista della prossima estate. L'intenzione è quella di sfruttare gli ottimi rapporti instaurati la scorsa estate con la famiglia Percassi per provare bloccare il ragazzo, magari studiando un'operazione alla Bastoni, acquistato dall'Inter ad agosto e lasciato a Bergamo in prestito fino al 2019.