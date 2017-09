Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida di Europa League contro l'Austria Vienna: "Abbiamo capito che partite come quella con la Lazio non vanno bene, quelle prestazioni non si devono fare, perché squadre forti ci danno quattro sberle e ci mandano a casa. Abbiamo capito come non dobbiamo giocare. Oggi incontriamo una squadra giovane, ma con individualità importanti. Le mie scelte sono tutti i giocatori, sia quelli acquistati che quelli confermati, ora stiamo lavorando per diventare una squadra. Non giochiamo tanto per giocare, ma vogliamo arrivare fino alla fine in tutte le competizioni".