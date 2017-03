Il Milan non riuscirà in estate a riportare in Italia l'attaccante del Borussia Dortmund, Pierre Emeryc Aubameyang. Il sogno di mercato di Massimiliano Mirabelli è irraggiungibile data la valutazione di mercato superiore ai 60 milioni di euro che ne fa il club tedesco, ma l'idea del futuro direttore sportivo rossonero è quella di garantire comunque al Milan una prima punta con caratteristiche simili alla punta gabonese.



OBIETTIVO KEITA - E non è un caso che l'obiettivo di mercato del Milan sia l'attaccante della Lazio Keita Baldè Diao. La punta biancoceleste romperà con il presidente Lotito in estate e ancora una volta Mirabelli sarà presente allo stadio per Sassuolo-Lazio e proseguirà i rapporti con il suo entourage avviati ormai da novembre. Un pressing serrato che mira a tenere la pole position in vista dell'estate.



NUOVO RUOLO PER KEITA - Nella testa di Mirabelli, infatti, Keita è il prototipo ideale di attaccante che possa diventare una prima punta atipica molto simile ad Aubameyang. L'esplosività e il fisico già ben strutturato sono dalla sua, così come l'abilità davanti alla porta avversaria confermata da una media gol stagionale incredibile (1 gol ogni 120 minuti). Servirà il lavoro di Montella e grande disponibilità, ma anche per questo Keita è l'obiettivo numero uno in vista della prossima estate.