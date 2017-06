Massimiliano Mirabelli e il nuovo Milan non conoscono soste. Questa mattina, intorno alle 8.40, il direttore sportivo rossonero è partito in aereo da Linate alla volta di Roma per una riunione con Vincenzo Montella e per provare ad accelerare sull'obiettivo Lucas Biglia.



SUMMIT CON MONTELLA - Un pranzo per aggiornarsi sullo stato dell'arte e per programmare le prossime mosse sul mercato. Dai passi avanti con l'Atalanta per Conti alla ricerca di un altro attaccante, individuato in Nikola Kalinic della Fiorentina: questi i principali temi affrontati. Ma non solo, Mirabelli ha illustrato anche i movimenti in uscita, con M'Baye Niang sempre più vicino all'Everton e le richieste pervenute per Andrea Bertolacci, Andrea Poli e Gabriel Paletta, destinati a lasciare il Milan nelle prossime settimane.



ATTESA PER BIGLIA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, c'è stato un contatto tra Massimiliano Mirabelli e la Lazio per Lucas Biglia. L'affare non è ancora in dirittura di arrivo, rimane una distanza non incolmabile tra domanda e offerta: 18/19 milioni più bonus l'offerta del Milan, 25 la richiesta di Claudio Lotito. Con il giocatore l'accordo è stato trovato da tempo e non ci sono problemi di nessun tipo. Le prossime 48 ore potrebbero essere molto importanti in tal senso, con i rossoneri convinti di poter regalare il regista argentino a Vincenzo Montella prima del raduno previsto il prossimo 3 luglio.