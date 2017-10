Fiducia a tempo per Vincenzo Montella: il Milan non ingrana e dopo il pareggio con il Genoa saranno decisive le partite contro Chievo Verona e Juventus per la sua sorte sulla panchina rossonera. Nel frattempo si fanno già i nomi dei possibili sostituti: Walter Mazzarri, Paulo Sousa e Gennaro Gattuso sarebbero le alternative. La posizione di Montella si fa caldissima anche sulla lavagna dei bookmaker internazionali, riporta Agipronews: nella scommessa sul prossimo allenatore esonerato in Serie A, il tecnico campano scende ancora, da 4,00 a 3,00. Più a rischio di lui c’è solo Marco Baroni del Benevento, per cui l’addio, dopo nove ko consecutivi, è dato a 2,75.