Non partirà titolare nonostante le non perfette condizioni di Giacomo Bonaventura e anche nel tridente offensivo gli sarà preferito Fabio Borini. L'impatto di Hakan Calhanoglu nell'ambiente Milan e nel calcio italiano si sta rivelando più difficoltoso del previsto, complicato da una condizione fisica condizionata dai 6 mesi di inattività nella passata stagione. Nel primo vero test match di campionato contro la Lazio, il fantasista turco partirà dalla panchina, secondo quelle che sono le indicazioni del tecnico Vincenzo Montella, che ha provato però a prendere le difese dell'ex calciatore del Bayer Leverkusen.



SOLO TREQUARTISTA - Ancora troppo compassato per interpretare al meglio il ruolo di interno di centrocampo e non eccessivamente dinamico e abile nell'attaccare la profondità per fare l'attaccante esterno, Calhanoglu ha offerto gli spunti più interessanti del suo inizio di avventura in rossonera quando ha potuto agire nella posizione preferita, quella di trequartista in grado di fare la differenza tra le linee. In un Milan che, almeno per il momento, prosegue col 4-3-3 della passata stagione, il 10 turco risulta un equivoco tattico vero e proprio. Dipenderà da lui e da Montella riuscire a trovare il modo migliore per far rendere un investimento importante della nuova dirigenza, costato 22 milioni di euro più bonus.