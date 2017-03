GLI SCHIERAMENTI INIZIALI

Il Milan parte con un 4-2-1-3, in cui De Sciglio,Zapata,Romagnoli e Vangioni giocano in difesa. Locatelli e Bertolacci giocano a centrocampo, Sosa gioca più alto rispetto a loro, alle spalle di Suso, Bacca e Deulofeu.



IL PRIMO TEMPO

Primo tempo intenso e ricco di emozioni, buono l'approccio del Chievo che nei primi 20 minuti tiene il campo e crea un paio di situazione pericolose.

Al 21' Montella alza Bertolacci ed abbassa Sosa. Al 23' il Milan, praticamente alla prima azione, trova il gol del vantaggio: molto bello lo scambio fra Deulofeu e Bacca, con quest'ultimo che entra in area, dribbla Cesar e chiude di interno destro sul primo palo, spiazzando Sorrentino.

Dalla mezz'ora circa Montella mischia le carte, passando ad un 4-1-4-1 con Locatelli davanti alla difesa, ed invertendo gli esterni alti. Non dispiace Deulofeu a destra, sempre intraprendente e molto generoso in fase difensiva.

Ne nasce una grande occasione per i rossoneri , su una ripartenza tre contro tre, chiusa da Bacca, e salvata sulla linea da Radovanovic. Al 34' esce per infortunio Suso ed entra al suo posto Ocampos che si posiziona a sinistra. Proprio da quella parte, al 40' il Milan subisce la ripartenza in cui Castro arriva al cross per Gakpé. Leggerissimo il tocco di De Sciglio, ma sufficiente per far fischiare all'arbitro il calcio di rigore. Trasformato benissimo da de Guzman. C'è ancora tempo per le emozioni, perché al 46', su tiro dalla distanza di Locatelli è ancora incerto Cesar, che interviene in maniera scomposta,con il braccio lontano dal corpo, e causa il secondo rigore della gara. A differenza di de Guzman, Bacca non è freddo, e alza la traiettoria del tiro sopra la traversa.



IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo si apre con il cambio tra Inglese e Meggiorini, che non cambia niente dal punto di vista tattico. Due minuti dopo Bacca costruisce una grande azione individuale, ma sbaglia il tiro. Al 60' Montella completa le possibili soluzioni offensive e gioca con le due punte, Lapadula e Bacca, contemporaneamente. Di fatto passa a un 4-4-2, con Deulofeu e Ocampos larghi e Bertolacci e Sosa centrali. Il cambio tattico dà i suoi frutti dopo 9 minuti, quando su azione di calcio d'angolo, Romagnoli trova la sponda vincente per Bacca che segna il 2 a 1. All'80' è apoteosi Milan, con il rigore conquistato da Ocampos e trasformato da Lapadula! Tre a uno Milan e partita chiusa! C'è ancora tempo per l'emozione del gol sbagliato da Cacciatore, che da 4 metri tira incredibilmente sulla traversa, prima che il San Siro possa esultare per la bella vittoria.



I SINGOLI

Per il Milan grandissima prova di Bacca, nonostante l'errore dal dischetto.Sempre positivo Deulofeu, bene De Sciglio, Locatelli Lapadula e Ocampos. Per il Chievo Radovanovic su tutti in fase di interdizione, buono il primo tempo di Cacciatore, che aiuta molto in fase offensiva Castro, bravo Dainelli. Molto incerto Cesar.