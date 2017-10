Vincenzo Montella e un futuro tutto da scrivere. L'allenatore campano è stato confermato nella giornata di ieri ma la sua posizione è sotto stretta osservazione. Tre sconfitte su sette partite in serie A, con un quarto posto che si fa sempre più lontano. Segnali non positivi che sono oggetti di valutazione, già a partire dalla giornata odierna.



INCONTRO IN SEDE - Secondo quanto riferito da Sky, Montella è arrivato all'ora di pranzo a Casa Milan per una confronto con Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone. Difficile immaginare un ribaltone improvviso, ma la società analizzerà la situazione con il proprio tecnico. Fiducia, quindi, a tempo: il derby del 15 ottobre sarà decisivo sia per la classifica che per il destino dell'Aereoplanino.