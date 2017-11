Vincenzo Montella, allenatore del Milan, commenta a Premium Sport il successo sul Sassuolo: "Siamo partiti con grande impegno, seguendo i nostri principi e pressando alto. Alla prima difficoltà abbiamo concesso occasione al Sassuolo e abbiamo perso sicurezze e questo non mi è piaciuto. Poi siamo cresciuti e credo che la vittoria sia meritata. Oggi abbiamo il record di tiri in porta, dieci, quindi vuol dire che stiamo lavorando su alcuni aspetti anche se non sempre si vede".



SETTIMANA PIU' TRANQUILLA - "La foto di Gattuso modificata? Gattuso è un amico e un ragazzo leale, è stato tirato in mezzo. L'hanno fatto un po' più alto, nelle prossime foto sarò anche io con gli occhi azzurri (ride, ndr). Ieri era l'ultima chance, che titolo do a domani? Già faccio fatica a fare il mio lavoro, figuriamoci se bisogna fare il vostro (ride, ndr). Non sono più rapace come una volta".



FUNERALE DA VIVO - "Avevo fatto questa battuta perché ci si accorge di tante cose, è il sogno di tutti vedere chi ti vuole bene e chi no e io l'ho visto".



BENE CON LE PICCOLE, MALE NEGLI SCONTRI DIRETTI - "Sarei stato più preoccupato se fosse stato il contrario. Non ho visto differenza nel gioco, ho visto squadre che avevano il guizzo per decidere queste partite. Le sconfitte hanno dimostrato che dobbiamo lavorare molto per avvicinarci".



SQUADRA MEGLIO QUANDO PIU' ALTA - "Abbiamo faticato dopo lo spavento e perso coraggio, quello che ho detto ai ragazzi all'intervallo. Lì si vede una squadra un po' emotiva, ma almeno oggi voglio evidenziare le cose positive. Abbiamo conceso poco, siamo stati anche bravi in fase offensiva. Oggi sono contento del risultato e in parte anche della prestazione".



PROSSIME PARTITE - "Dobbiamo ancora crescre e sono convinto che lo faremo e che inseguiremo fino alla fine il nostro obiettivo".



KALINIC - "Ha giocato lui e non André Silva perché avevo bisogno di alcune cose particolari in partita".