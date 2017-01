L'allenatore del Milan Vincenzo Montella ha parlato a Rai Sport dopo il successo sul Torino in Coppa Italia: "Nel primo tempo eravamo troppo lenti e abbiamo trovato un Torino molto abile. Il gol subito ci ha dato una spinta in più, ho visto una reazione. Nella ripresa siamo stati bravi a trovare il pareggio e andare in vantaggio, secondo me, meritatamente, contro un avversario ostico e ben messo in campo. È stata una grandissima vittoria".



Su Paletta: "Sta avendo un rendimento importante. È un giocatore utilissimo per noi, riesce a comandare la difesa. Non è più una sorpresa".



Su Deulofeu: "Lo conosco abbastanza bene, ma preferisco parlare dei giocatori che ho in rosa. È una situazione chiacchierata da qualche settimana, se arriverà ne parlerò volentieri, altrimenti va bene così. Comunque con Galliani ci confrontiamo".



Sugli italiani in campo: "Tanti di loro sono anche giovani e sono cresciuti nel nostro settore giovanile. Credo che qualsiasi squadra vincente nel mondo deve attingere dal proprio vivaio. Abbiamo molti ragazzi interessanti, come Calabria, che sta dimostrando di poter giocare nel Milan".



Su Bonaventura: "Ha sempre giocato esterno nel 4-4-2, ma può giocare ovunque. È un ragazzo che ha voglia di imparare, è un jolly molto prezioso, sia per il Milan che per la Nazionale".