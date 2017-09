Il ko con la Sampdoria ha lasciato pesanti strascichi in casa Milan e il primo a esser finito sul banco degli imputati è, come sempre accade, l’allenatore. Vincenzo Montella rischia davvero un clamoroso quanto prematuro esonero? La società dà ancora fiducia al tecnico partenopeo, ma tra i tifosi il malcontento è già esploso, tanto che l'hashtag #Montellaout è diventato virale in poche ore. Sulla lavagna di Sisal Matchpoint si può puntare sull’esonero dell’allenatore rossonero con la scommessa Allenatore esonerato Sì- No. Secondo gli esperti di Matchpoint, per ora Montella può stare tranquillo, il suo esonero è infatti proposto a 5 volte la posta. Molto più bassa la quota sul No, offerta a 1.12.