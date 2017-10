"Non è facile giocare davanti a un San Siro pieno, con 80mila persone, per questi ragazzi". Così Vincenzo Montella, allenatore del Milan, in conferenza stampa: una frase che ha fatto arrabbiare i tifosi rossoneri sui social network, pretendono molto di più e che la tifoseria sia un vantaggio, non un problema per il club come quello rossonero.