L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella ha dichiarato dopo la vittoria per 3-1 nell'anticipo di campionato con il Chievo: "E' stata una partita in salita, ma sempre sotto controllo. Dopo un ottimo inizio, abbiamo giocato da squadra esperta, non dominando l'avversario ma colpendo al momento giusto con Bacca su calcio piazzato, come abbiamo provato in allenamento. Deulofeu ha corso molto ed è andato vicino al gol del 4-1. Ocampos ha avuto un ottimo impatto, potenzialmente è molto forte tecnicamente e fisicamente, ma deve crescere nell'interpretazione dei momenti. Suso era un po' affaticato già prima della gara".



"Da lunedì prepareremo qualcosa di straordinario per la prossima partita di venerdì contro la Juventus, una squadra invincibile. Il nostro obiettivo è tornare in Europa. Adesso non è importante essere davanti all'Inter in classifica, ci sono altre concorrenti. Quest'anno per andare in Champions ci vuole una media da scudetto e per l'Europa League serve una media da Champions".



"Niente closing? Io non sto facendo nessuna fatica a gestire la squadra. A Milanello funziona tutto come prima. Gli stipendi sono pagati, il giardiniere lavora bene. Io non ho alcun tipo di disagio. So sempre con chi parlare. Ovvio, si leggono tante cose, si sentono tante voci".