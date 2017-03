Presente all'evento della panchina d'oro, Vincenzo Montella a Premium sport: 'Credo che il Napoli abbia la forza e l’organizzazione per sconfiggere la Juve nella gara secca ma nel complesso vedo ancora avanti i bianconeri come squadra'.



SULLA PANCHINA D'ORO: "Ho votato Di Francesco non perché sia un mio amico ma perché ha fatto una stagione straordinaria, ma anche Sarri ha avuto i suoi meriti quindi è giusto così. Al netto dei valori secondo me Di Francesco l’anno scorso ha fatto un’ottima stagione, è arrivato sesto, portando il Sassuolo in Europa League".



SU DONNARUMMA TITOLARE IN NAZIONALE: "E’ merito di Sinisa che ha avuto il coraggio di lanciare un portiere di 16 anni nel Milan al posto di Diego Lopez. Faccio un grosso in bocca al lupo a Gigio ma sono certo che vivrà la sfida con la massima serenità con cui affronta sempre le gare con il Milan".



SUL CLOSING: Sinceramente non ho seguito molto, non ho speso molte energie in questo discorso. Quello che sarà lo vedremo, è una cosa più grande di noi e aspettiamo gli eventi per poter giudicare".



SUL RINNOVO: "Vediamo cosa pensano ma ho un contratto e da parte mia non ci sono problemi. Con il Pescara sarà una sfida delicata, loro hanno avuto due settimane per prepararla e noi solo due giorni. Le squadre di Zeman sono capaci di tutto, sarà una gara da prendere con le dovute precauzioni. Juventus-Barcellona? Sono due squadre molto vicine nei valori rispetto agli scorsi anni”.