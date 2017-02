In attesa dell'esito delle visite mediche di Caceres, il Milan è alle prese con l'emergenza terzini. De Sciglio e Antonelli sono infortunati, Calabria è in dubbio e in ogni caso sarebbe recuperabile solo per la panchina. Così, in occasione della partita in casa con la Sampdoria di domenica all'ora di pranzo, sembrava pronto all'esordio da titolare l'argentino Vangioni.



PIANO B - Invece Montella sta studiando una soluzione alternativa e nell'allenamento di oggi a Milanello ha provato Romagnoli nel ruolo di terzino sinistro, con il conseguente inserimento di Zapata come centrale al fianco di Paletta. A centrocampo turno di riposo in vista per il giovane Locatelli: al suo posto Sosa con Kucka e Pasalic, favorito su Bertolacci. Nel tridente d'attacco Bacca punta centrale affiancato dalle ali spagnole Suso e Deulofeu, con Ocampos e Lapadula in panchina.