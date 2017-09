Attimi di leggera tensione a Sky Sport quando dopo la sfida tra Milan e Rijeka si è presentato Vincenzo Montella. Quando Lele Adani, ex calciatore e oggi opinionista di Sky, sottolinea gli errori di postura dei difensori del Milan a cominciare da Bonucci, l'allenatore rossonero, pur ridendo, risponde tagliente: "Sulla postura ci lavoriamo in allenamento, ma per l'amicizia che ci lega da anni lasciami dire che non mi pare che da difensore tu fossi molto attento alla postura. Non mi sembravi un fenomeno su questo aspetto e i tuoi allenatori se lo ricordano...".