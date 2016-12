L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella ha dichiarato a Rai Sport dopo la Supercoppa italiana vinta contro la Juventus: "Sono felice per i ragazzi che stanno creando qualcosa, questa deve essere una base di partenza. Dobbiamo credere di più in noi stessi, abbiamo meritato la vittoria. Sono contento per il presidente Berlusconi, che ci teneva tanto a questa coppa. I primi venti minuti non eravamo noi, siamo partiti contratti. Poi ci siamo sciolti e pian pian abbiamo preso la partita in mano. Siamo cresciuti nel secondo tempo, meritavamo di vincere".