"Ombre lunghe su Montella". Così La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina per giudicare la situazione panchina Milan: incomprensioni sempre più forti con la dirigenza e la sensazione che Roma e Inter siano decisive, perché rischierebbe l'esonero in caso di doppio flop. Per subito i nomi di Tuchel e Sousa, per giugno i desideri di Fassone sono Antonio Conte o Carlo Ancelotti, entrambi già messi nel mirino rossonero.