Vigilia di Coppa Italia per il Milan, che domani affronterà a San Siro il Torino. Una sfida dai tanti significati per Montella, che se la vedrà ancora una volta con Mihajlovic, l'allenatore rossonero della scorsa stagione - già battuto in campionato - e avrà la possibilità, con una vittoria, di ritrovare ancora una volta la Juventus (in caso di vittoria dei bianconeri contro l'Atalanta), diventata la grande rivale negli ultimi mesi tra Coppa Italia e Supercoppa.