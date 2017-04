Vincenzo Montella, allenatore del Milan, ha parlato a Premium Sport dopo il pareggio ottenuto a Crotone:



SULLA PARTITA - "Abbiamo sofferto il primo quarto d’ora a livello agonistico. Abbiamo creato poco nel primo tempo, nella ripresa ne abbiamo create di più. Siamo stati poco concreti anche oggi e Donnarumma ci ha salvati. Dobbiamo essere delusi e arrabbiati per il risultato. Siamo ancora in corsa per l’Europa, abbiamo imparato sulla nostra pelle che si possono perdere punti con le squadre più giù in classifica. Torniamo a casa con un punto in più e con un po’ di arrabbiatura".



SULLA CORSA EUROPEA - "Non dobbiamo temere nessuno. Adesso abbiamo due partite facili, con Roma e Atalanta, e dobbiamo pensare a quello. Non guarderò nemmeno Inter-Napoli, saremo in volo".



SULLA PARTITA -"Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. A livello tecnico potevamo fare qualcosa in più. Sul temperamento e sul pressing loro sono stati un po’ più determinati. Il gioco non è stato veloce anche a causa del campo".



SUGLI APPROCCI - "Qualcosa di più si può fare. Noi proviamo sempre a giocare e gli avversari giocano più aggressivi e, a volte, vanno anche in vantaggio. Nei secondi tempi loro calano e noi veniamo fuori. Posso dire che gli allenamenti li facciamo al massimo fin dall’inizio".



SU DONNARUMMA - "Gigio è un ragazzo giovane. È un bene quando fa queste parate, non vorremmo fargliele fare, ma se le fa ce le teniamo. Anche oggi ha dimostrato di non essere distratto ed è molto maturo".