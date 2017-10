L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida con l'Aek Atene: "Sento grandissima stima dalla società, grandissimo supporto e mi lasciano totale libertà. So bene che il mio lavoro è a rischio quando non arrivano i risultati, so di essere valutato nel bene e nel male, qualsiasi cosa dovesse succedere Fassone e Mirabelli hanno la mia totale stima perché si stanno comportando in maniera eccezionale. Sapevamo io con Mirabelli che avremmo potuto passare dei periodi di difficoltà, credo che nelle ultime partite la squadra abbia giocato meglio rispetto a quando vinceva all'inizio. Siamo un po' più avanti rispetto al gioco, almeno per quanto riguarda la mia valutazione".



TRA AEK E INTER - "Per noi, per la classifica, sarebbe un bellissimo risultato ipotecare la qualificazione dopo tre giornate. Dobbiamo portare avanti quello che stiamo facendo in termini di gioco, non di risultato. L'Inter? Abbiamo disputato uno strepitoso secondo tempo, un normale primo tempo. Il secondo tempo è stato strepitoso e ci poteva stare anche il pareggio. Dispiace per noi, i tifosi e la società, ma è da quella convinzione che dobbiamo ripartire, tutti uniti e convinti".



SUGLI 'ABITI' - "Ho fatto un esempio per cercare di spiegare meglio, la scelta condivisa con la società era di cambiare guardaroba, perché gli obiettivi rispetto all'anno scorso sono diversi, dove siamo arrivati sesti. L'obiettivo dichiarato e raggiungibile ancora per me è la qualificazione alla Champions League. Sto trovando il giusto abito per ogni situazione, ci stiamo arrivando con partite brutte, ci stiamo arrivando col carattere del calciatore. Credo che questa sia l'analisi più chiara e netta, il mio convincimento è questo".



SUI PROSSIMI IMPEGNI - "Sono particolarmente ottimista, non perché lo devo fare ma perché lo sono. Nelle ultime partite contro avversarie forti abbiamo giocato alla pari. Una buona parte di calciatori possono e devono fare di più, inevitabilmente la squadra è destinata a migliorare".