Secondo quanto riferisce Skysport, Vincenzo Montella ha provato questa formazione in vista di Milan-Udinese: Donnarumma in porta, difesa a tre con Romagnoli, Bonucci e Musacchio, centrocampo a cinque con Calabria, Bonaventura, Biglia, Kessie e Rodriguez, in attacco Suso dietro a Kalinic. Solo panchina, quindi, per Calhanoglu e Andrè Silva.