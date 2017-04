Un attaccante e un difensore. Sono queste le priorità per il nuovo Milan, che sta pianificando un mercato da protagonista. Serve un salto di qualità per questo motivo saranno necessari investimenti importanti. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle mosse del duo Mirabelli-Fassone: In attacco è pressing continuo su Aubameyang, con Lacazette alternativa. Occhio però alla pista italiana: al Milan interessano due campioni della Lazio che allo stato attuale delle cose sono necessariamente sul mercato.



COSTANO TANTO - L'attaccnte Keita Balde e il difensore centrale de Vrij sembrano intenzionati a rinnovare i rispettivi contratti. Entrambi piacciono a Montella che li vedrebbe bene nel suo nuovo Milan, ma con Lotito non è semplice trattare. I due giocatori costano oltre 50 milioni di euro. In casa rossonera c'è grande ottimismo sul fronte Musacchio: al Villarreal andranno circa 18 milioni di euro.