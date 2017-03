Al termine di Milan-Genoa l'allenatore rossonero Vincenzo Montella è intervenuto a Premium Sport per commentare il successo: "Credo che abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo capito una partita con pochi spazi in cui ci voleva pazienza anche oltre il limite nel tenere la palla. Ci è mancato il cambio di passo in alcuni momenti, ci sono cose su cui possiamo migliorare. Col passare dei minuti abbiamo perso lucidità ma non abbiamo concesso nulla al Genoa, sono contento. C'erano interpreti che non giocano quasi mai insieme, è una vittoria importante che arriva prima di una sosta salutare per noi".



-2 dall'Inter e gare sulla carta semplici prima del derby? Non ci sono partite facili, avremo altre partite e dobbiamo pensare al nostro cammino. Tenendo questo rendimento entreremo in Europa, gli avversari ci interessano relativamente. La partita col Pescara sarà delicata, avranno assimilato i dettami del nuovo allenatore.



I lanci su Lapadula? Non l'avevamo preparata così, cercavamo rotazioni continue prevedendo una squadra molto corta. L'infortunio di Bertolacci ha complicato le cose, abbiamo cambiato in corso d'opera e abbiamo sfruttato questo doppio o tripli giropalla per mandare dentro interni ed esterni. Rispetto a come l'avevamo preparata all'inizio queste erano situazioni che abbiamo forzato in mezzo al campo dopo quindici-venti minuti.



Vangioni? Sta facendo benissimo, credo che venga da 5-6 partite dove ha sempre portato punti da titolare, la risposta è lì.



Proteste dei tifosi sul closing? Ieri ho fatto qualche battuta, io sono concentrato sul campo e anche i ragazzi lo hanno dimostrato sul campo, noi pensiamo a questo.



Zapata? Sta crescendo moltissimo, a me è sempre piaciuto tanto e lui lo sa. Anche quando ero alla Samp gli avevo detto che c'era posto ma ci ha sempre rimbalzati (ride, ndr). La sua velocità la conosciamo, è un calciatore raro per il nostro campionato.



Mati? E' stata una giornata perfetta anche in questo senso, è un ragazzo dalle qualità immense bello da allenare e veder giocare".