Il centrocampista del Milan Ricardo Montolivo, a Sky Sport, commenta il successo sul Ludogorets in Europa League e parla del proprio futuro: "Va fatto un plauso a tutti quelli che erano in campo oggi, non era facile farsi trovare pronti. Facilitati dal risultato dell'andata, che era un po' bugiardo. Siamo contenti, ora arrivano partite in cui ci giochiamo gran parte del campionato. Cercherò di farmi trovare pronto. Ottavi? Avere il ritorno in casa sarebbe un vantaggio, sono tutte squadre forti. Restare al Milan? Me lo auguro, lavoro al massimo perché è un onore indossare questa maglia e lo è stato anche nei momenti più difficili. Siamo all'inizio di un nuovo ciclo, non è facile avere subito risultati. Mi auguro di fare parte del futuro di questa squadra".