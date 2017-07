Riccardo Montolivo, capitano del Milan, parla a Premium Sport nel dal raduno rossonero di Milanello: "Un raduno pieno di energia. Quest’anno più degli altri c’è entusiasmo. C’è tantissima gente, i tifosi ci stanno trasmettendo carica e sostegno, che negli ultimi anni non è mai mancato. Si respira un’energia incredibile. Vogliamo stupire ancora e confermarci e certi livelli. Anzi, vogliamo migliorarci, perché l’obiettivo è cambiato. Vogliamo far vedere che questa squadra può lottare con i più forti".



Due parole sulla nuova proprietà: "La società fa capire l’ambizione, lo avevamo già capito verso la fine dello scorso anno. I dirigenti hanno dimostrato con i fatti facendo un gande mercato. È uno stimolo per tutti, si alza il livello".



Sulla concorrenza: "Una grande squadra che vuole competere con le più forti deve avere 23-24 giocatori titolari. Non c’è niente di strano. Se vogliamo ambire alle posizione più alte dev’essere così. Sono contento di essere rientrato in un momento delicato e decisivo per la nostra stagione. Ringrazio i tifosi che mi sono stati vicini. Spero di stupire anche io. Anche la Nazionale è stata una bella sorpresa, ringrazio Ventura per la sensibilità mostrata nell’ultima convocazione. Spero di mantenerla perché voglio far parte del gruppo Mondiale".