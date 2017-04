In campo nella sfida Primavera tra Milan e Vicenza, Riccardo Montolivo, entrato nell'azione del gol di Cutrone, parla al 45' ai microfoni di Sportitalia: "Il ginocchio risponde bene, la condizione è un po' deficitiaria. Ringrazio mister Nava e tutti i ragazzi, mi hanno accolto bene. La nuova era? Una svolta epocale, ringrazio Silvio Berlusconi e Adriano Galliani per quello che hanno fatto per me, per il club e per i tifosi. Derby? Li ho visti bene, ottima risposta col Palermo dopo il mezzo falso di Pescara. Bisogna vincere perché dobbiamo arrivare in Europa".