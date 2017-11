E' tornato in campo da titolare Riccardo Montolivo dopo un mese. e mezzo non sfigurando. Il centrocampista rossonero si è concesso ai microfoni di Milantv: "Dopo tanto tempo fuori, manca sempre un po' di confidenza ma sono abbastanza soddisfatto. Mi spiace per il primo tempo, non siamo stati all'altezza e ci è mancata personalità e giro palla. Nella ripresa meglio, avremmo meritato il gol ma dobbiamo fare comunque di più. Domenica diventa una gara importante. Ci mancano personalità e convinzione per vincere queste gare, perché non vinciamo le gare brutte e questo ci manca. Non possiamo sempre vincere meritando, ci servono anche i 3 punti brutti, lottati, anche di fortuna".