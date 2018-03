Riccardo Montolivo, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa per 3-1 dai rossoneri contro l'Arsenal. Sconfitta amara che ha sancito l'eliminazione del Milan dall'Europa League.



RAMMARICO - "C’è rammarico, ma anche dopo nel secondo tempo abbiamo cercato di rimetterla in piede. Abbiamo avuto delle occasioni prima del 2-1, ma non le abbiamo sfruttate. I rimpianti rimangono per la gara di andata".



COSA RESTA - "Stiamo facendo un percorso di crescita, questo aumenta l’esperienza di una squadra molto giovane. Volevamo andare avanti, quattro gol di differenza credo che siano troppi. Abbiamo una finale di Coppa Italia, non dobbiamo farci abbattere e andare avanti a lavorare".



PROBLEMA ATTACCANTI - "Credo che quando giochiamo con le due punte dobbiamo provare a fare questa giocata in verticale. Dobbiamo migliorare nei movimenti inversi, nel primo tempo siamo andati troppo in fuorigioco, ma gli automatismi non sono facili da trovare in una serata come questa. Dobbiamo sicuramente migliorare".



POCA ESPERIENZA? - "Sono d’accordo, anche il primo gol che abbiamo subito ne è un sintomo. Una squadra esperta si mette lì e soffre. Una squadra con più esperienza rimane lì e lotta, lo 0-1 a fine primo tempo avrebbe cambiato la partita".