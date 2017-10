Mateo Musacchio carica il Milan. Il difensore argentino classe 1990, ha risposto alle domande dei tifosi arrivate dai social, parlando di derby e del suo momento in rossonero: "Contro l'Inter bisogna vincere in ogni modo, saremo 11 leoni. Hanno una buona squadra, dobbiamo rimanere concentrati fino alla fine. Non bisogna lasciar respirare Icardi. La difesa a tre funziona bene, c'è intesa e sintonia tra noi. Lavoriamo tanto come reparto, in Italia c'è un'attenzione maggiore e si dà più importanza alla tattica. Con Bonucci mi trovo molto bene, è un grande giocatore e una grande persona". L'ex difensore del Villarreal ha superato l'affaticamento muscolare, dopo il lavoro individuale di lunedì, nel giorno libero, oggi si è allenato in gruppo,