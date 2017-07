Intervistato da Premium Sport, il difensore del Milan Mateo Musacchio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:



SULLA SQUADRA PIU' FORTE - "In Italia ci sono grandi squadre e grandi giocatori, ma sicuramente in senso assoluto la Juventus ha qualcosa di più, soprattutto in attacco: lì ha i migliori al mondo".



SULLA LOTTA SCUDETTO E SU BONUCCI - "La Juve ha una grandissima rosa e ovviamente Bonucci è un grandissimo giocatore: è stato un elemento chiave per loro e adesso spero sinceramente possa esserlo per noi per avere una grande squadra e un grande gruppo".